Il Pescara si prepara al Monza: fino al 10 aprile tutti convocati. Out Balzano e Bocchetti

Archiviata la vittoria contro il Pisa, per il Pescara è stato già tempo di preparare la sfida contro il Monza, in programma domani: successivamente, ci sarà poi la sfida contro il Brescia, e per tale motivo la squadra di mister Gianluca Grassadonia rimarrà in Lombardia fino al 10 aprile.

Tutti convocati per l'occasione, anche se sono da registrare gli stop di Antonio Balzano e Ledian Memushaj, che in settimana saranno sottoposti alle cure mediche del responsabile sanitario biancazzurro.