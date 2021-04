Il punto sulla Serie B - Scatto promozione dell'Empoli, Salerno insidia Lecce. Reggina al top

Una grandissima giornata, quella di Serie B dell'ultimo weekend. Il 36esimo turno ci ha fatto vivere, in primis, la vittoria dell'Empoli in casa di una Reggiana ora terzultima ma comunque agganciata alla zona play-out. Parti alte della classifica che hanno regalato anche il passo falso del Lecce al Via del Mare, con la Spal che si è imposta per 1-2. Ringrazia la Salernitana, che con il 3-1 di Chiavari si è portata a -1 dai salentini. Si ferma il Brescia, bloccato dal Pescara, così come sorprende la battuta d'arresto del Monza al Del Duca di Ascoli. Venezia straripante contro il Cosenza, al pari di una Reggina che si scatena già nei primi 5 minuti contro il Vicenza segnando 2 gol a freddo e chiudendola nel secondo tempo col ritorno al gol del Tanque Denis. Cremonese che si impone contro il Pordenone, mentre non si fanno male Frosinone e Cittadella che impattano sull'1-1. Prossimo turno che, dunque, potrà rivoluzionare gli equilibri da cima a fondo in una classifica sempre più incerta, dove Empoli a parte tutte le poste in gioco sono assolutamente in palio ed in piena discussione.

I risultati del 33° turno:

Reggiana-Empoli 0:1

Lecce-Spal 1:2

Entella-Salernitana 0:3

Cremonese-Pordenone 2:1

Brescia-Pescara 1:1

Ascoli-Monza 1:0

Frosinone-Cittadella 1:1

Reggina-Vicenza 3:0

Venezia-Cosenza 3:0

Chievo-Pisa 2:0

La classifica aggiornata:

Empoli 62

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

Spal 50

Chievo 48

Cittadella 47

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 42

Vicenza 41

Pisa 40

Frosinone 40

Pordenone 37

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Virtus Entella 22