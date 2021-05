Il saluto di Falcone: "Grazie Cosenza, da oggi sarò per sempre un lupo. Eternamente grato"

vedi letture

L'avventura di Wladimiro Falcone (in orbita Cremonese?) al Cosenza è definitivamente terminata. E a confermarlo arriva anche un post Instagram del portiere: "Eternamente grato.

In queste poche parole ho espresso tutto quello che sento in questo momento, perché per me Cosenza, anche se solo per una stagione, ha significato tanto, tantissimo. Oggi “lascio” delle persone fantastiche a cui sarò sempre legato e a cui vorrò bene sempre. Purtroppo non si è conclusa nei migliori dei modi e questa è una ferita che difficilmente si curerà, ma sono onorato di aver difeso i pali di questa splendida città nel bene e nel male. Tornerete presto perché lo meritate davvero!

Grazie Cosenza, da oggi sarò per sempre un lupo 🐺🔴🔵".