Incontro Reggina-Totti, la precisazione dell'agente Giovanni DeMontis

"In riferimento al comunicato della Reggina Calcio relativo all'incontro di lavoro avvenuto in data odierna negli uffici di Roma del presidente Gallo si precisa che all'incontro era presente Francesco Totti in rappresentanza della IT scouting e il Dott. Giovanni DeMontis amministratore unico e legale rappresentante della CT10 srl". Questa la precisazione di CT10 e Itscouting a proposito dell'incontro evidenziato oggi dalla Reggina Calcio inviato a Tuttomercatoweb.com.