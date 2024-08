Ufficiale José Mauri torna in Italia, è del Cosenza: "Marulla meglio della Bombonera"

vedi letture

ll Cosenza ha depositato il contratto di José Agustin Mauri. L'argentino è una vecchia conoscenza del calcio italiano essendo cresciuto nelle giovanili del Parma ed avendo giocato anche per Milan ed Empoli. L'ultima esperienza al Sarmiento in Argentina, il centrocampista fa dunque ritorno in Italia 5 anni dopo.

Arriva a parametro zero ed è stato simpaticamente annunciato dal club calabrese con un post su Instagram dove viene ripresa una foto nella quale esulta in seguito ad un gol contro il Boca Juniors, con la seguente didascalia: "Esultare alla Bombonara è emozionante, esultare al Marulla è unico". Mauri ha firmato per una stagione, arrivando a parametro zero: il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2025.