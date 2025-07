Ufficiale Juve Stabia, D'Amore rimane in gialloblù. Ha sottoscritto il rinnovo biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juve Stabia fa sapere "che è stato raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del difensore Francesco D’Amore.

Nato a Salerno il 1° aprile 2004, D’Amore é approdato a Castellammare nella sessione estiva del calciomercato 2023/24 collezionando 3 presenze nel campionato di Serie C girone C, 3 presenze e 1 rete in Coppa Italia Serie C e 1 presenza in Supercoppa Serie C. Nella passata stagione si è trasferito in prestito al Legnago Salus, con cui ha giocato 13 gare nel girone B di Serie C e 1 gara in Coppa Italia Serie C, per poi approdare a gennaio all’Ascoli, dove ha collezionato 10 presenze nello stesso girone.

Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2027".

Sempre ai canali ufficiali della società campana, come si evince dagli stessi, il giocatore si è così espresso dopo aver apposto la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo di continuare a far parte di questa squadra e di lavorare con i miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio la società per la fiducia e il supporto che mi hanno dimostrato. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia e per questa città”.