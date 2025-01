Ufficiale Trapani, dalla Juve Stabia arriva Piovanello: è in prestito con diritto di riscatto

Lo avevamo anticipato, e ora arriva anche la conferma. Perché, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Juve Stabia "comunica la cessione a titolo titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dell’attaccante Enrico Piovanello, classe ‘00, al F.C. Trapani 1905.

Il calciatore, nativo di Padova, nella stagione in corso ha totalizzato due presenze contro Palermo e Reggiana mentre nella stagione 2023/2024, culminata con la promozione in Serie B, ha contribuito con 23 presenze, 3 reti e 3 assist in campionato, 1 presenza e 1 rete in Coppa Italia Serie C e 2 presenze in Supercoppa.

La società ringrazia Enrico per l’impegno, la professionalità e per quanto fatto in gialloblù augurandoli il meglio per il proseguo della propria carriera".