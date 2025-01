Ufficiale Juve Stabia, dal Palermo arriva Peda: operazione in prestito secco

vedi letture

Nuovo innesto per la Juve Stabia. Il club campano ha ufficializzato oggi l'ingaggio di Patryk Peda dal Palermo. Il giocatore arriverà in prestito secco. Questo il comunicato ufficiale: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, in prestito secco, dal Palermo, del difensore Patryk Peda che si lega alla nostra società con contratto fino al 30 giugno 2025.

Il calciatore, nato a Zalesie Górne, il 16 aprile del 2002, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Spal, ha poi vestito le maglie della stessa per tre stagioni (60 presenze con 4 reti) prima della sua ultima esperienza al Palermo dove ha disputato 3 gare, 1 in Serie B e 2 in Coppa Italia. Patryk vanta 3 presenze con la nazionale della Polonia e per questa sua avventura in gialloblù ha scelto il numero 45".