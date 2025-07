Ufficiale Juve Stabia, Di Dio saluta e stavolta a titolo definitivo: è un nuovo giocatore del Casarano

Non solo entrate, la Juve Stabia lavora alacremente anche al mercato in uscita e nelle ultime ore ha piazzato una cessione in Serie C. Le Vespe hanno ufficialmente ceduto Flavio Di Dio, esterno offensivo classe 2002 che nella scorsa stagione non ha militato tra le fila della squadra allora allenata da Guido Pagliuca (e oggi affidata a Ignazio Abate) ma in prestito prima all'Audace Cerignola, poi al Lecco. Stavolta l'addio dell'ala nativa di Catania è definitivo, direzione Casarano. Di seguito il comunicato ufficiale:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Flavio Di Dio al Casarano Calcio. Arrivato nella sessione estiva del calciomercato 2024/25, Di Dio era stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola, con cui ha disputato 5 gare nel girone C di Serie C. A gennaio si è trasferito al Lecco, con cui ha totalizzato 15 presenze e fornito 1 assist nel girone A di Serie C. La società gialloblù augura a Flavio le migliori fortune per il prosieguo della carriera".