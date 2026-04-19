Juve Stabia, spunta una cordata locale: futuro incerto dopo le dimissioni di Polcino
Nuovo scossone in casa Juve Stabia, dove il futuro societario resta avvolto da una forte incertezza. A tenere banco non sono i risultati di campo, ma una situazione dirigenziale sempre più complessa, legata al passaggio di proprietà ancora poco chiaro.
Il cambio di quote da Solmate al gruppo riconducibile a Francesco Agnello ha infatti generato tensioni interne, sfociate nella decisione del presidente esecutivo Filippo Polcino di rassegnare le dimissioni. Una scelta maturata dopo un duro sfogo pubblico, in cui lo stesso dirigente ha denunciato di non essere stato informato né coinvolto adeguatamente nel processo di cessione.
Polcino ha evidenziato la mancanza di chiarezza sui programmi della nuova proprietà, prendendo le distanze da una gestione che ha dichiarato di non rappresentare. Le sue dimissioni rappresentano l’ennesimo segnale di instabilità all’interno del club, già alle prese con una fase di transizione societaria delicata.
Nel frattempo, scrive StabiaNews.it, sullo sfondo resta l’ipotesi di una cordata di imprenditori locali pronta a inserirsi nello scenario. Si tratterebbe di figure già vicine al club, supportate da sponsor del territorio, ma al momento senza sviluppi concreti.
La sensazione è quella di un club sospeso, in attesa di chiarezza sul futuro assetto proprietario: una partita decisiva che si gioca lontano dal campo e che, al momento, non offre ancora certezze.