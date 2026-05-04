TMW L'ex vice di Chivu è seguito da Sampdoria e Mantova. Antonio Gagliardi saluta l'Iran

L'ex vice allenatore di Cristian Chivu al Parma è seguito da club di Serie B. Antonio Gagliardi - collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale - ha salutato nei giorni scorsi l'Iran ed è pronto a cambiare la propria vita professionale. Niente Mondiale ma diversi contatti con società di Serie B ed estere.

Il rapporto con il Mancio può essere un traino per la Sampdoria, anche se dopo l'annata che va verso il termine è difficile pensare a un emergente, mentre il Mantova ha sondato ma dipenderà dal futuro di Francesco Modesto, autore di una stagione più che buona e che verrebbe riconfermato, sempre che non ci sia ad attenderlo una panchina ancora più importante.

Gagliardi, da par suo, avrebbe dovuto essere il secondo in Iran per il Mondiale. Invece a causa della situazione internazionale non sarà in America, perché la collaborazione è attualmente interrotta. Gagliardi, un anno fa, era stato protagonista delle ire di Antonio Conte con un virgolettato non straordinariamente edificante - in cui Gagliardi non aveva nessuna colpa - come rivelato dal comunicato del giudice sportivo di un anno esatto fa. "CONTE Antonio (Napoli): ammonizione (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria".