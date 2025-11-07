TMW
Antonio Gagliardi riparte dall'Iran: l'ex tattico dell'Italia sarà il vice del CT Amir Ghalenoei
Antonio Gagliardi, ex vice-allenatore del Parma, dove ha collaborato con Cristian Chivu ed ex tattico della Juventus e dell'Italia con la quale si è anche laureato campione d’Europa nel 2021, è pronto per una nuova avventura. Secondo quanto raccolto da TMW il tecnico classe '83 sarà infatti il vice del CT dell'Iran Amir Ghalenoei.
L'Iran ha scelto lui per la sua grande esperienza nonostante la giovane età, con Gagliardi pronto ad essere protagonista al Mondiale con la nazionale iraniana. Dopo l'avventura al Mondiale, Gagliardi potrebbe intraprendere la strada da primo allenatore. La trattativa è stata condotta dall'avvocato Giulio Dini.
