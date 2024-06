Ufficiale La Cremonese fa incetta di 2004: Agazzi e Basso Ricci firmano un triennale, Stuckler per due anni

La Cremonese mette a segno un tris di colpi. Federico Agazzi, Alberto Basso Ricci e David Gharabaghi Stückler sono ufficialmente giocatori al servizio di Giovanni Stroppa. I tre classe 2004 si tingono di grigiorosso grazie a dei contratti pluriennali.

Nello specifico il portiere Agazzi, che viene dalla promozione in Serie C con l’Alcione, ha sottoscritto il primo contratto da professionista con validità tre anni. Idem per l’attaccante Basso Ricci, proveniente dal Lumezzane, con opzione per il prolungamento del contratto con la Cremo. Stückler invece si unisce alla prima squadra dalla Primavera, che lascia da capocannoniere e protagonista con la vittoria del campionato: per lui un biennale con opzione sulla due successive stagioni.

Il comunicato. "U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con i calciatori classe 2004 Federico Agazzi, Alberto Basso Ricci e David Gharabaghi Stückler per prolungare la loro permanenza in grigiorosso. Agazzi, Basso Ricci e Stuckler si aggiungono al difensore Samuele Regazzetti, altro classe 2004, che nei mesi scorsi aveva firmato l’accordo preliminare con decorrenza dal prossimo 1 luglio".