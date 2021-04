La Serie B... due anni dopo. Il Pordenone celebra la storica promozione in cadetteria

Era il 28 aprile 2019, e l'orologio segnava le 20:43.

Una data che avrebbe cambiato per sempre la storia del Pordenone, che centrava la prima storica promozione in B, sotto la gestione della famiglia Lovisa. I ramarri, che per altro erano stabilmente al comando del Girone B di Serie C, batterono 3-1 la Giana Erminio, staccando la Triestina di 5 punti a una giornata dal termine del torneo.