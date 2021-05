Le pagelle del Cittadella - Il gol di Proia illude, Branca uomo ovunque. Male Beretta

Kastrati 6 - Serata facile, almeno dal punto di vista dei tiri in porta. Sempre attento, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Nel finale si butta alla disperata su Bocalon, ma non può farci nulla.

Ghiringhelli 6,5 - Timido nella prima frazione, col rosso cambia anche la sua gara. Affonda con maggiore costanza, appena vede l’angolo prova la conclusione verso lo specchio. (Dal 66’ Pavan 5,5 - Non dà quel cambio di passo sperato, gira parecchio a vuoto).

Perticone 6 - Il giallo subito dopo pochi minuti lo limita parecchio, ma non si tira indietro dalla lotta che si scatena in mezzo al campo. Gioca con la giusta personalità. (Dal 66’ Frare 6 - Prova l'assalto nel finale, ma il sogno sfuma sul più bello).

Adorni 6,5 - Non ci sono molti pericoli da scongiurare, proprio per questo si trasforma in un attaccante aggiunto nei minuti finali. Ma non basta per arrivare in serie A.

Donnarumma 5,5 - Macina chilometri come al solito, quando c’è spazio affonda e prova il cross. Ci prova come tutta la squadra, ma nel finale sbaglia troppo. Servivano i suoi cross per creare pericoli in area, ma è mancata la precisione al momento giusto.

Vita 6 -Gran sacrificio, ma anche gran qualità. Si propone sempre, recupera anche un bel po’ di palloni. Sempre sulla traiettoria e il Venezia ne risente.

Iori 6,5 - Girata sul posto e imbucata per il gol del vantaggio. Passaggio semplice, ma per farlo bisogna anche pensarlo nella maniera corretta. Ci prova come tutti, ma come due anni fa si dispera al termine del match.

Branca 7 - Gara da applausi. Prestazione da incorniciare per il centrocampista del Citta che non sbaglia una decisione. Sempre attento, indovina ogni passaggio.

Proia 7 - Tra le linee ha dimostrato di essere devastante. Altro gol segnato da attaccante vero, ma la sua rete illude soltanto: il Cittadella piange anche questa volta. (Dal 66’ Gargiulo 6 - Buon impatto, ma manca la forza mentale per far male ai padroni di casa).

Tsadjout 6 - Tanto sacrificio, fa movimento e detta sempre il passaggio. Ma predica nel deserto e non riesce a dare la giusta profondità. (Dall’82’ Rosafio s.v.).

Beretta 5,5 - La gara è complicata, soprattutto quando il Venezia gioca sulla fisicità. Si nasconde un po’ troppo, gira a vuoto e non si rende mai pericoloso. (Dal 76’ Ogunseye 5,5 - I compagni lo servono poco, ma si nasconde troppo tra le maglie dei padroni di casa).