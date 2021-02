Le pagelle di Pisa-Frosinone 0-0: Gori e Bardi tirano giù la saracinesca, male Novakovich

PISA-FROSINONE 0-0

PISA

Gori 7 – Secondo clean sheet consecutivo e la sensazione di poter padroneggiare ogni minaccia. Intervento miracoloso su Novakovich.

Pisano 6 – Rispolverato per la squalifica di Lisi. Parte col freno a mano tirato, poi prende confidenza. Diagonale provvidenziale sul tiro cross di Vitale.

Meroni 6 – Confermato al centro della difesa dopo la brillante prestazione con la Reggiana. Anche stavolta fa il suo dovere chiudendo tutti gli spazi. (83’ Varnier sv)

Caracciolo 6,5 – Nonostante renda diversi centimetri a Novakovich, stravince il duello con il centravanti statunitense. Pericoloso in avanti, sfiora il gol di testa.

Birindelli 6 - Guardingo nel primo tempo, va meglio nella ripresa quando gli capita sul piede destro la palla del possibile vantaggio ma calcia troppo centralmente.

Gucher 6 – Piede vellutato sui calci da fermo, disegna parabole invitanti per i compagni. Meno preciso quando si tratta di calciare verso la porta.

De Vitis 6 – Veloce di testa, con il suo senso tattico permette alla squadra di mantenere sempre il giusto equilibrio. (66’ Vido 6 – Si muove bene tra le linee abbassandosi molto per venire a giocare il pallone).

Mazzitelli 6,5 – Risolti i problemini fisici, rientra dal primo minuto e non sfigura sia da mezzala che davanti alla difesa, recuperando tanti palloni.

Siega 5,5 – Lega centrocampo e attacco, suo il primo tiro scagliato verso la porta difesa da Bardi. Poteva fare meglio. (66’ Mastinu 6 – Al suo debutto in maglia nerazzurra, dimostra di essere già in discreta condizione).

Soddimo 5,5 – Schierato da seconda punta, liberato da vincoli tattici e più vicino alla porta. Non riesce a fare la differenza. (74’ Marin 6 – D’Angelo gli predice il gol e per poco non ci azzecca. Bardi gli dice di no con un intervento super. Ci riprova sul gong).

Marconi 6 – Solito lavoro dispendioso spalle alla porta. Ci prova di testa e di piede, senza fortuna. (83’ Palombi 6 – Ingresso positivo, serve a Marin un gran pallone).

FROSINONE

Bardi 7 – Spettatore non pagante per un tempo. Nella ripresa è attento in un paio di situazioni prima di salvare il risultato con un balzo felino su Marin.

Brighenti 6 – Tiene la posizione respingendo al mittente le poche avanzate di Birindelli. Non va mai in sofferenza. (69’ D’Elia 6 – Pochi minuti per far male col suo piede mancino. Trova poco il fondo).

Szyminski 6,5 – Si prende una ammonizione del tutto inutile ma non si fa minimamente condizionare dal giallo ricevuto. Fa la voce grossa sui palloni alti.

Ariaudo 6,5 – Duello spigoloso con Marconi, chiude sempre con i tempi giusti concedendo le briciole. Si sgancia cercando fortuna in avanti.

Zampano 6 – Terzino di grande affidabilità. Una bella iniziativa a tagliare il campo, apprezzata da Nesta è la cosa migliore della sua partita.

Boloca 6 – La personalità non gli manca, anche se deve ancora limare qualcosa sul piano della foga imparando a temporeggiare di più. (56’ Kastanos 6 – Porta tecnica e maggior rapidità nella distribuzione del pallone).

Maiello 6,5 – Buone geometrie e pulizia nel palleggio. Forse è per questo che non la prende benissimo quando viene richiamato in panchina. (56’ Carraro 6 – Si piazza in cabina di regia e detta i tempi in maniera efficace).

Gori 6,5 – Torna titolare e fa sentire il suo enorme peso specifico in mediana. Serve a Novakovich un cioccolatino che doveva solo essere spinto in rete.

Tribuzzi 6 – Molto dinamico, si sbatte anche in fase difensiva con tanti ripiegamenti preziosi. (69’ Vitale 6,5 – Entra subito in partita, mettendo in difficoltà la difesa del Pisa con i suoi cross tagliati).

Rohden 5,5 – Non riesce a accendere la luce sulla trequarti. Un solo sussulto, quando a inizio secondo tempo non inquadra la porta. (88’ Parzyszek sv)

Novakovich 5 – Duello senza esclusione di colpi con Caracciolo, si divora un gol già fatto lisciando clamorosamente. Potrebbe rifarsi, ma si fa ipnotizzare da Gori.