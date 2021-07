Lecce, Blin: "Volevo una nuova esperienza lontano dalla Francia. Mi ispiro a Kantè"

Nella giornata di oggi in casa Lecce si è presentato il neo centrocampista Alexis Blin che ha spiegato i motivi della scelta di venire in Italia e sposare il progetto salentino: “Scegliere Lecce è stato facile, volevo una nuova esperienza in un paese diverso dalla Francia e qui posso iniziare un nuovo percorso. Ho aspettative alte, metterò tutto l’impegno possibile e cercherò di dare il massimo per essere un buon elemento per mister Baroni e un buon compagno per tutti. Il calcio italiano è più difficile rispetto a quello francese, c’è molta più tattica e si predilige l’intelligenza calcistica. Questo mi affascina molto, credo di avere queste caratteristiche, proverò a sforzarmi per migliorare in questo. - continua Blin come riporta Calciolecce.it - Essendo francese mi ispiro a Kantè, uno che gioca semplice, ma è efficace, che ha corsa e gioca per la squadra. Farò del mio meglio per imitarlo e cercare di essere utile alla squadra. Nazionale? Non ci penso, sono focalizzato solo sul Lecce, cercherò di fare del mio meglio qui e basta”.