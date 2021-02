Lecce, Corini: "Ascoli forte offensivamente. Sarà gara aperta. Pettinari? E' in gruppo"

Eugenio Corini, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ascoli. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioPuglia.com: "Contro l'Ascoli abbiamo fatto bene nella gara d’andata, abbiamo fatto alcune sostituzioni, arriva a Lecce come una squadra in salute, faccio un nome su tutti come Parisi. Hanno grandi energie ma noi abbiamo voglia di vincere la partita sul nostro campo. Sarà una gara aperta, loro hanno molti giocatori offensivi di qualità. Cercheremo tutti di mettere in campo le nostre caratteristiche”.

Sul nuovo arrivato Yalcin: “Ha grande qualità ed è un giocatore molto reattivo. Ha avuto il covid che lo ha tenuto fermo negli ultimi 20 giorni, è un ragazzo che ha attitudine e qualità”.

Gli indisponibili: “Listkowski e Calderoni non ci saranno, valutiamo Rodriguez, mentre per Hjulmand abbiamo margini affinché possa tornare con noi. Questi sono problemi oggettivi, non possono posso pensare di fare valutazioni legate alla sfida di martedì prossimo contro il Brescia. Calderoni potrebbe tornare contro la Cremonese”.

Il caso Pettinari: “La società è stata chiara, per questa stagione è a mia disposizione. Ieri dopo un mese ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo, sarà un’opportunità che terrò in considerazione fino alla fine del campionato”.