Lecce, Corini: "Col Cosenza occasione per invertire il trend casalingo". I convocati

Un Lecce che in casa sta faticando, ma che, in occasione della sfida con il Cosenza (valida per la 24^ giornata del campionato di B) è deciso a invertire la rotta, come ha confermato mister Eugenio Corini nella conferenza della vigilia. Queste le sue parole, riprese da calciolecce.it: “Sicuramente questa situazione sta pesando. In questo campionato come questo non avere i tifosi in casa ci penalizza. Però quello che emerge è un dato oggettivo e contro il Cosenza abbiamo un’opportunità per invertire il trend. Anzi, a tal proposito ringrazio i tifosi che sono passati ieri a trovarci, è qualcosa che fa bene anche al morale dei ragazzi. La trasferta di Cremona ha avuto un’importanza straordinaria, ora dobbiamo però dare continuità a questo successo. Fino a questo momento c’è mancato qualche guizzo ed è su questo che stiamo lavorando. Fino a quando potremo lotteremo per la promozione diretta”.

Nota quindi al Cosenza: "Sono pericolosi e attaccano bene la profondità, con giocatori come Tremolada e Carretta. Hanno idee e organizzazione, il campionato fino a questo momento ci dice che ha perso poco e ha sempre recuperato i risultati. Abbiamo preparato la gara con il loro 3-4-1-2, ma se dovessero cambiare modulo cambierebbe veramente poco”.

Si passa poi alla formazione: "Rodriguez non viene da un percorso lineare in una questa settimana. Non ci sono problemi, lo abbiamo fatto rigenerare dopo il carico di lavoro. In avanti anche Yalcin sta crescendo e sta migliorando la sua condizione. Gallo? Sta lavorando dall’inizio dell’anno molto bene. A Cremona ha fatto la sua partita ed è un giocatore che tengo in grande considerazione anche per domani, così come Maselli: non sente la pressione della partita, neanche in un momento delicato. Sta a lui ora cogliere le possibilità che avrà, così come ha fatto Gallo che poi ha giocato titolare contro la Cremonese. Ho giovani di grande qualità che mi permettono di alzare l’intensità degli allenamenti. Mancosu è disponibile per giocare, ha lavorato bene in settimana”.

Spazio quindi ai convocati, nella cui lista non figurano gli indisponibili Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski e Tachtsidis. Sono stati impegnati con la Primavera Borbei, Felici e Monterisi, con quest'ultimo che si aggregherà comunque alla prima squadra.

Ecco la lista dei 23:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Monterisi, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand, Majer, Mancosu, Maselli, Nikolov, Paganini

ATTACCANTI: Coda, Pettinari, Rodriguez, Stepinski, Yalcin.