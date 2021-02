Lecce, Corini: "Trasformiamo la delusione in energia. Col Brescia per riprendere il cammino"

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in vista della sfida contro il Brescia di domani soffermandosi sulle condizioni della squadra: “Durante l’allenamento odierno valuterò se certi giocatori sono recuperato o meno. Siamo stati delusi dal risultato di venerdì e dobbiamo trasformare questa delusione in energia per svoltare e riprenderci dopo aver lasciato punti per strada. Siamo in ritardo rispetto ai primi due posti, ma domani sera dobbiamo rilanciarci con una grande prestazione. Il percorso casalingo non è in linea con quelle che sono le nostre aspettative, abbiamo perso due gare particolari e collezionato tanti pareggi che potevano essere vittorie come contro l’Ascoli dove dovevamo essere più bravi a reggere il momento di difficoltà. Su questo bisogna crescere, sono piccole fragilità che fanno lasciare punti. - continua Corini come riporta Tuttocalciopuglia.com - Per puntare ai primi due posti bisognava accelerare, invece non lo abbiamo fatto, ma penso che questa squadra può recitare un ruolo da protagonista e per la promozione diretta ci proveremo. Se non ce la faremo, penseremo ad altro. Domani sera abbiamo una grande possibilità di dimostrare qualcosa, di lanciare messaggi, di mettere in campo rabbia, motivazione, energia. I nuovi? C'è chi è predisposto ad accelerare il processo di integrazione. Hjulmand è entrato bene, ad esempio. Alcuni processi posso forzarli, altri no. Yalcin ha avuto una problematica legata al Covid prima di arrivare qua, può essere una risorsa a partita in corso”.