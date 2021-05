Lecce, domani ultima rifinitura. Da valutare le condizioni di Pettinari e Rodriguez

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini non diramerà oggi le convocazioni per la sfida contro il Venezia, ritorno della semifinale play off di Serie B. L’allenatore ha infatti deciso di effettuare domani mattina un nuovo allenamento in vista della gara in cui testerà le condizioni degli attaccanti Pettinari e Rodriguez da poco rientrati in gruppo dopo alcuni problemi fisici. Solo dopo quest’ultima rifinitura Corini comunicherà gli uomini che prenderanno parte alla sfida contro i lagunari. Lo riferisce Calciolecce.it.