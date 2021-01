Lecce, indizi di mercato dalla lista dei convocati per Reggio Calabria: Pettinari e Falco out

Indizi di mercato dalla lista dei convocati di Eugenio Corini per la sfida di sabato contro la Reggina. Oltre agli indisponibili Felici, Lo Faso, Paganini, Rodriguez e ai giovani Pierno e Borberi l’allenatore giallorosso ha deciso di fare a meno anche di Filippo Falco e Stefano Pettinati, due giocatori al centro delle voci di mercato e che sembrano sempre più vicini all’addio. Il primo piace a diversi club in Serie A - dalla Fiorentina al Parma passando per Crotone, Spezia e Sassuolo - con il Lecce che ha fissato in 1,5 milioni di euro la valutazione del classe ‘92. Il secondo invece piace molto a Cremonese, Virtus Entella, Cosenza e Salernitana (dove ritroverebbe Castori) in Serie B.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito,

Difensori: Lucioni, Meccariello, Adjapong, Monterisi, Dermaku, Zuta, Gallo, Calderoni

Centrocampisti: Mancosu, Bjorkengren, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Stepinski, Listkowski,Dubickas,