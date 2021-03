Lecce, la rinascita di Pettinari: due gol e due assist nelle ultime tre gare per alimentare il sogno A

Con i suoi 18 centri stagionali Massimo Coda è la costante e la certezza dell’attacco di un Lecce che sta rapidamente scalando la classifica di Serie B e ora si trova ad appena un punto dalla seconda piazza occupata dal Monza. Accanto a lui in questa stagione si sono alternati soprattutto Mariusz Stepinski e Stefano Pettinari. Il primo ha giocato con maggiore continuità, soprattutto a inizio stagione, portando alla causa sette reti e tre assist seppur con un rendimento non costante e qualche flessione dovuta all’aver dovuto giocare, per questioni di infortuni altrui, molte gare senza poter mai staccare la spina o tirare il fiato.

E qui entra in gioco il secondo che fin da inizio stagione è stato poco utilizzato, entrando spesso e volentieri nei minuti finali (la prima da titolare è stata a metà dicembre contro la Salernitana) per poi finire accantonato e sul mercato a cavalo fra il 2020 e il 2021 con le parole di Corvino post mercato - “Pettinari è in scadenza di contratto, non rientra più nei nostri piani. Non è più nei piani del Lecce” - che facevano presagire il peggio per il giocatore che però non è mai stato messo fuori rosa. A metà febbraio Corini lo ha rispolverato e da lì è stato un crescendo non solo in minutaggio, ma anche in prestazioni con il giocatore che si è messo al servizio della squadra prima con due assist nella vittoria sulla Reggiana per 4-0 e poi andando a segno in due gare di fila – Chievo e Venezia – dove sono arrivati altri due successi. Una metamorfosi che fa felice il tecnico e tutta la piazza salentina che ha ritrovato un giocatore che negli anni passati ha dimostrato di poter fare la differenza in area altrui e che proverà a ritagliarsi uno spazio da protagonista in questo finale per non dire addio al Lecce con troppi rimpianti per un’avventura mai decollata.