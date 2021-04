Lecce, Pettinari ancora in dubbio per il Cittadella: sarà valutato fino all'ultimo giorno

Stefano Pettinari è ancora in dubbio per la sfida fra Lecce e Cittadella in programma sabato al Via del Mare. Anche ieri l'attaccante ha proseguito con il lavoro personalizzato ma come riporta La Gazzetta dello Sport il giocatore romano non è nuovo a recuperi in extremis. Pettinari sarà quindi valutato fino all'immediata vigilia del match.