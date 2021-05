Lecce-Reggina 2-2, le pagelle: Stepinski scatenato, Okwonkwo entra bene, Edera sfortunato

Lecce-Reggina 2-2

Marcatori: 7’ Edera (R), 15’ e 17’ Stepinski (L), 26’ Montalto (R).

LECCE (a cura di Dennis Magrì)

Gabriel 6 - Non è impeccabile sul secondo gol. Per il resto ha poco da fare, sui due tiri in porta degli ospiti, incassa due reti.

Maggio 6 - Parte forte, praticamente da esterno offensivo: spinge tantissimo e arriva più volte al cross. Poi, con il passare dei minuti, cala d’intensità, ma dietro è quello che sbanda meno (Dall’83’ Yalcin s.v.).

Lucioni 5.5 - Perde qualche pallone di troppo in fase d’impostazione, sulla rete di Montalto va troppo molle su Orji. Nella ripresa ci mette una pezza su almeno due occasioni.

Meccariello 5 - In occasione del gol di Edera, manca il dialogo con Zuta: lui non si allarga, il terzino fa bucare da dietro. In generale è meno convinto e deciso del solito, qualche incertezza di troppo.

Zuta 5 - Insieme a Meccariello è il principale colpevole del gol dello 0-1. Sulla fascia non ha sbocchi, in difesa soffre e non poco la corsa di Orji (Dal 46’ Gallo 6 - Con lui al posto di Zuta, la squadra soffre sicuramente meno sulla sinistra. Anche lui, però, è poco pericoloso nella metà campo avversaria).

Majer 5.5 - Tanto lavoro sporco come al solito, ma sicuramente meno in palla rispetto al normale standard (Dal 70’ Henderson 6 - Dà freschezza e corsa nei minuti finali).

Hjulmand 5.5 - Non è costante nei novanta minuti e ogni tanto si eclissa, ma con il pallone tra i piedi sa sempre cosa fare. Prova a dare ordine sulla mediana, ma a volte si fa infilare ai lati ed espone la difesa a pericolosi uno contro uno.

Bjorkengren 6 - Dei tre centrali è probabilmente quello che sbaglia meno e che offre qualche inserimento in più. Ma anche lui non brilla (Dal 75’ Nikolov s.v.).

Mancosu 6.5 - Disegna sulla testa di Stepinski un arcobaleno perfetto, ennesimo assist stagionale. Prova sempre ad accendere la luce sulla trequarti avversaria, ma ci riesce ad intermittenza. Ci mette comunque cuore e coraggio, come sempre.

Stepinski 7 - È il pomeriggio del riscatto personale, segna due gol e si dimostra un attaccante da area di rigore. Sembra tornato quello dei tempi migliori, gioca con la squadra e si fa sempre trovare al posto giusto (Dal 70’ Rodriguez 5.5 - Entra per dare la “solita” scossa in avanti, ma non ci riesce).

Coda 6 - Non segna, ma nei duelli uno contro uno ci mette il fisico e non sbaglia mai. Un paio di strappi dei suoi che mettono i brividi alla retroguardia calabrese. Una minaccia continua.

REGGINA

Nicolas 6,5 - Attento e reattivo fra i pali. Nulla può sui gol di Stepinski. Provvidenziale nel primo tempo quando respinge la violenta conclusione di Coda e anche nella ripresa sempre sul numero 9 giallorosso.

Delprato 5,5 - Spinge meno sulla corsia di destra dedicandosi di più alla fase di non possesso visto il ritmo imposto dal Lecce. Poco reattivo sulla respinta di Nicolas in occasione del 2-1 di Stepinski.

Stavropoulos 5,5 - Viene sorpreso dal passaggio delizioso di Mancosu che porta Coda a realizzare la rete del pareggio. In difficoltà pochi istanti più tardi sempre sull’attaccante leccese nell’azione del 2-1.

Loiacono 5,5 - Gli attaccanti del Lecce non sono clienti facili. Lascia girare Coda e viene bruciato dallo stesso attaccante giallorosso nell’azione che porta al vantaggio di Stepinski.

Liotti 6 - Stringe tardivamente sul gol di testa di Coda che riequilibra il punteggio al Via del Mare. Per il resto fa buona guardia su Maggio che dalla sua parte spinge con tanta intensità, provvidenziale ad inizio ripresa su Coda.

Crisetig 6 - Tanta intensità in mezzo al campo. Fa girare il pallone come vuole il suo allenatore cercando di costruire la manovra ragionata lottando anche con gli avversari (Dal 59’ Lakicevic 6 - Inizia un po’ timido poi prende confidenza con il ruolo di esento destro scodellando un buon numero di cross).

Crimi 6,5 - Una prestazione in cui abbina quantità e qualità. Recupera un gran numero di palloni e riesce a far ripartire l’azione dei suoi con la giusta precisione.

Rivas 6 - Prova a sfondare sulla corsia di destra dando vita ad un buon duello con Zuta. Costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (Dal 35’ Bianchi - Entra subito bene nel match lottando e recuperando palloni importanti per la sua squadra).

Edera 6,5 - Sfrutta al meglio lo spiovente dalla sinistra di Bellomo realizzando un grandissimo gol. Sfortunato quando il suo ginocchio va in torsione dopo appena 12 minuti (Dal 13’ Okwonkwo 6,5 - La sua velocità mette in difficoltà la retroguardia salentina. Propizia il gol del 2-2 con un’accelerazione e una conclusione respinta da Gabriel).

Bellomo 6 - Quando spinge sulla sinistra è sempre un pericolo per la difesa giallorossa. Perfetto il cross che porta al vantaggio di Edera, sempre nel vivo dell’azione ma incredibilmente calcia alto da pochi passi divorandosi il 3-2 (Dal 59’ Menez 6 - Fa vedere delle buone giocate palla al piede ma spreca clamorosamente la palla del 3-2).

Montalto 6,5 - Fa reparto da solo, combatte con i difensori del Lecce ma sa dare la zampata giusta approfittando di una respinta di Gabriel e mettendo in rete il 2-2. Anche lui lascia il campo per un problema muscolare (Dal 59’ Denis 6 - Mette in apprensione la difesa del Lecce che triplica la marcatura nei suoi confronti).