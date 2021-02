Lecce, Sticchi Damiani: "Il progetto giovani va avanti, ma serve pazienza"

Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della sfida contro il Pescara e del cammino finora fatto dalla squadra salentina: “L’obiettivo è continuare il nostro progetto di crescita con mister Corini, un progetto che stiamo portando avanti da inizio stagione in cui serve avere pazienza perché per crescere c’è sempre bisogno di tempo. Per questo dobbiamo pensare a una gara per volta e non guardare la classifica, sapendo che questo è un campionato difficile. Fra i giovani Hjulmand sta dimostrando grande voglia di imporsi, ma non è certo l’unico. Penso a Bjorkengren, a Rodriguez e a Gallo per esempio. - continua Sticchi Damiani – Il Pescara ha una rosa di tutto rispetto anche se si trovano nelle zone basse della classifica e questo conferma quello che dicevo a inizio anno, ovvero che questo campionato sarebbe stato molto equilibrato e sarebbe bastato poco per trovarsi nella zona bassa, come in quella alta, di classifica. Sarà un match complicatissimo”.