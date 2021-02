Lecce, tris al Cosenza e zona play-off ritrovata. Decidono nella ripresa Mancosu e Meccariello

Seconda vittoria consecutiva per il Lecce, che al Via del Mare strappa i tre punti al Cosenza grazie a Mancosu e Meccariello, che fissano il risultato finale sul tre a uno dopo che nel primo tempo le reti di Gliozzi e Coda avevano mantenuto in equilibrio il parziale. La squadra di Corini, che prima del match aveva ricevuto l'incitamento dei propri tifosi all'uscita dell'hotel, si riaffaccia in zona play-off. I calabresi restano invece impantanati nelle sabbie mobili in coda alla graduatoria.