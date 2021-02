Lega B, Balata: "Draghi dia seguito alle parole: serve intervento diretto per salvaguardarci"

Durante l'assemblea elettiva della FIGC, il presidente della Lega B Mauro Balata si è così espresso: "Oggi tutti insieme con unità e forza dobbiamo chiedere al Governo un intervento diretto che salvaguardi il nostro mondo. Draghi ha detto che il suo Governo si impegna a sostenere il sistema sportivo italiano, ma dobbiamo dare seguito a queste parole”.

Il numero uno della serie cadetta ha parlato anche della pandemia passata: “Questa emergenza incredibile è stata affrontata con straordinaria capacità ed equilibrio anche nel relazionarsi con noi della B. Grazie Gravina, hai contribuito che i campionati terminassero regolarmente. Non era scontato e banale. Hai interpretato il ruolo come un padre di famiglia: al centro e al servizio di tutti. Oggi abbiamo di fronte nuove sfide”.

Sul VAR e il protocollo: "Ci siamo battuti per cercare di partire già da questo campionato. Non ci siamo riusciti e non è dipeso da noi, ma da una serie di fattori che non ci ha consentito di puntare su una serie qualificata di direttori di gara. Questo ritardo ci crea imbarazzo. Per raggiungere i risultati sarà importante e necessario che tutti i nostri rapporti siano impostati sulla lealtà reciproca".