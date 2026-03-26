Mantova, stagione finita per Meroni: il difensore è stato operato al collaterale del ginocchio destro

Una brutta tegola complica la corsa salvezza del Mantova di Francesco Modesto. Il tecnico infatti non potrà contare in questo finale di stagione sulle prestazioni di Andrea Meroni, difensore centrale arrivato a gennaio dal Bari e subito diventato una colonna della retroguardia biancorossa con anche due reti segnate nelle vittorie contro i pugliesi e contro il Cesena. Proprio contro i romagnoli il giocatore ha rimediato un infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro ed oggi è stato operato. Di seguito la nota del Mantova:

"Mantova 1911 comunica che nel pomeriggio odierno il calciatore Andrea Meroni è stato sottoposto ad intervento chirurgico al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

L’intervento, effettuato all’ospedale Niguarda di Milano, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni Andrea Meroni inizierà l’iter riabilitativo".