Mantova, Meroni: "Club che ha voglia di crescere. Bari? La Serie B non fa sconti"

Presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Mantova per Andrea Meroni, difensore prelevato in prestito dal Bari. Ecco uno stralcio delle sue parole riportate da MantovaUno:

“Arrivo da una situazione inaspettata al Bari, è vero, ma la Serie B non fa sconti a nessuno. C’erano dei presupposti per un campionato diverso, poi ci siamo imbattuti in una serie di difficoltà tipiche della cadetteria, che hanno portato a cambi di direttori e allenatori. Trovo una situazione di classifica simile a Mantova, però nel mio primo giorno qui ho avuto delle buonissime sensazioni con compagni, allenatore e società. Ho trovato un ambiente che ha tanta voglia di crescere e di migliorarsi. Sono qui per aiutare il Mantova a raggiungere l’obiettivo salvezza a tutti i costi. Sono un difensore centrale fisico, abile nei duelli, con l’uomo di spalle e quindi mi piace giocare sia a 3 che a 4. Nei tre posso ricoprire sia il perno che il braccetto, poi dipende dalle richieste del mister”.

Sul doppio incrocio con due sue ex squadre come Bari e Reggiana, Meroni ha poi aggiunto: “Sono due partite molto complicate, come tutte quelle della B. Bari e Reggiana sono due squadre che hanno bisogno vitale di punti, come noi. Saranno gare combattute dove sarà fondamentale l’aspetto nervoso e caratteriale oltre a quello tecnico”.