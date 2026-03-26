Tegola in difesa per il Mantova: Meroni potrebbe operarsi al legamento collaterale
Una brutta tegola rischia di complicare la corsa salvezza del Mantova di Francesco Modesto. Il tecnico infatti con tutta probabilità non potrà contare in questo finale di stagione sulle prestazioni di Andrea Meroni, difensore centrale arrivato a gennaio dal Bari e subito diventato una colonna della retroguardia biancorossa con anche due reti segnate nelle vittorie contro i pugliesi e contro il Cesena.
Come riporta la Gazzetta di Mantova il classe ‘97 avrebbe riportato un importante infortunio al ginocchio nel corso della sfida contro il Cesena tanto che si parla di una probabile operazione al legamento collaterale che significherebbe stagione finita in anticipo per il centrale e un problema in più per il tecnico che contro la Virtus Entella, uno scontro diretto per la salvezza, dovrà già rinunciare ad Alessio Castellini e Rachid Kouda per squalifica.
Si attende ora un comunicato da parte del club virgiliano per fare luce sulle reali condizioni del giocatore e capire se dovrà operarsi o meno.
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