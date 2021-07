Melli su Buffon: "L'ho sentito, mi ha scritto che a Parma è felice come un bambino"

Sandro Melli, storico ex crociato, ha raccontato di aver sentito Gigi Buffon in una intervista ai microfoni di Sport.Virgilio.it: "Sono molto contento del suo ritorno nella squadra ducale. L’ho sentito, lui mi ha scritto che è felice come un bambino. Ciò dimostra che ha fatto una scelta di cuore. Credo che con Buffon il Parma ha uno dei più forti portieri in Europa, oltre ad un leader e ad un’operazione di marketing straordinaria”.