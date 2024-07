Ufficiale Modena, doppio innesto per la Primavera: ingaggiati i baby Castelnuovo e Korosa

vedi letture

Prende forma la Primavera del Modena. Alla vigilia del raduno, il club emiliano ufficializza il tesseramento di Mirko Castelnuovo, portiere classe 2006 che approda in gialloblù a titolo definitivo dall’Inter. Contestualmente, arriva un altro rinforzo per Mandelli: Anej Korosa, difensore centrale classe 2007, nella scorsa annata in forza nell’Under 17 di Michele Troiano, ha firmato il suo primo contratto da professionista.

A presentarli è il responsabile delle Giovanili Alessandro Consolati, come riportato dal sito ufficiale gialloblù: “Siamo contenti per l’approdo in gialloblù di Mirko, perchè lo riteniamo un portiere di prospettiva con una spiccata personalità. Il fatto che abbia scelto di unirsi alla famiglia Modena, nonostante le numerose proposte ricevute, ci rende orgogliosi del progetto che stiamo costruendo. Anej invece ha dimostrato, con serietà e mentalità nel corso di tutta la stagione, di meritarsi questo primo contratto da professionista: ha delle peculiarità rare e l’ottimo lavoro di Troiano gli ha permesso di valorizzarle e completarsi”.

Castelnuovo

Portiere di 188 cm, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, ha già alle spalle un’esperienza da titolare in Primavera 2: nella passata stagione ha disputato la categoria con la maglia del Cosenza, che nella regular season si è affermato come quarta miglior difesa, con 37 reti subite e otto clean sheet in 30 partite. Nelle otto stagioni precedenti il portiere comasco aveva indossato la maglia neroazzurra, spingendosi fino all’Under 18.

Korosa

Difensore centrale sloveno classe 2007, è approdato in gialloblù dal Domzale la scorsa estate, rivelandosi presto uno degli imprescindibili dell’Under 17 di Michele Troiano: ha collezionato 3 gol e 2 assist, meritandosi anche la chiamata costante della nazionale slovena di categoria, nella quale ha già ottenuto 7 presenze. Giocatore che abbina un buon passo ad una stazza importante, nel finale di stagione si era già inserito nel gruppo di Paolo Mandelli, disputando ottime partite nel Torneo Dossena.