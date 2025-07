Ufficiale Salernitana, altro innesto in difesa: Coppolaro firma un biennale. E c'è l'addio con Sambia

Prosegue la campagna di rafforzamento della Salernitana in vista della prossima stagione. Dopo Emanuele Matino il club campano ha annunciato un altro innesto nel reparto offensivo come quello dell'esperto Mauro Coppolaro, svincolato dopo l'esperienza al Modena in Serie B. Il club ha inoltre annunciato l'addio di Junior Sambia. Di seguito i due comunicati ufficiali:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe 1997 Mauro Coppolaro. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Modena e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027.

Nelle ultime due stagioni il calciatore era stato ceduto dai canarini in prestito biennale alla Carrarese. Con i toscani ha conquistato dapprima la promozione in Serie B e poi una brillante salvezza. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, che lo ha fatto esordire da professionista ad appena 17 anni, ha poi vestito le maglie di Udinese, Latina, Brescia, Venezia, Virtus Entella e Modena per un bottino totale di 151 presenze in serie cadetta ed altre 75 nelle varie competizioni Lega Pro".

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Junior Sambia. Il club augura al giocatore le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".