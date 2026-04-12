Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità"

Debutto da ricordare per Michele Pezzolato, che ha fatto il suo esordio con la maglia gialloblù nella sfida contro il Sudtirol, terminata 1-1 allo stadio Druso. Al termine della gara, il giovane portiere ha raccontato tutta la sua emozione ai microfoni del club, sottolineando l’importanza del momento vissuto.

“È una grandissima emozione – ha dichiarato –. Il mio sogno dall’inizio della stagione era quello di esordire con questa maglia e sono davvero felice di esserci riuscito”. Parole che testimoniano il valore personale di un traguardo atteso e costruito con pazienza nel corso dei mesi.

Pezzolato ha poi voluto ringraziare i compagni di reparto, evidenziando il clima positivo all’interno dello spogliatoio: “In questi mesi Chichizola mi ha aiutato molto, siamo un bel gruppo insieme a lui, Bagheria e Laidani”. Un ambiente sano e collaborativo che ha facilitato il suo inserimento e la crescita personale.

Non sono mancati i momenti di difficoltà nei primi minuti in campo, come ammesso dallo stesso portiere: “L’inizio non è stato semplice, ma forse è stato meglio così, perché non ho avuto tempo per pensare troppo”. Un approccio istintivo che gli ha permesso di sciogliere subito la tensione dell’esordio.

Infine, uno sguardo al risultato e al finale di stagione: “Portiamo a casa un punto importante. Mancano poche partite e dobbiamo continuare su questa strada”, ha concluso il calciatore.