Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità"

Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:04Serie B
Alessandra Stefanelli

Debutto da ricordare per Michele Pezzolato, che ha fatto il suo esordio con la maglia gialloblù nella sfida contro il Sudtirol, terminata 1-1 allo stadio Druso. Al termine della gara, il giovane portiere ha raccontato tutta la sua emozione ai microfoni del club, sottolineando l’importanza del momento vissuto.

“È una grandissima emozione – ha dichiarato –. Il mio sogno dall’inizio della stagione era quello di esordire con questa maglia e sono davvero felice di esserci riuscito”. Parole che testimoniano il valore personale di un traguardo atteso e costruito con pazienza nel corso dei mesi.

Pezzolato ha poi voluto ringraziare i compagni di reparto, evidenziando il clima positivo all’interno dello spogliatoio: “In questi mesi Chichizola mi ha aiutato molto, siamo un bel gruppo insieme a lui, Bagheria e Laidani”. Un ambiente sano e collaborativo che ha facilitato il suo inserimento e la crescita personale.

Non sono mancati i momenti di difficoltà nei primi minuti in campo, come ammesso dallo stesso portiere: “L’inizio non è stato semplice, ma forse è stato meglio così, perché non ho avuto tempo per pensare troppo”. Un approccio istintivo che gli ha permesso di sciogliere subito la tensione dell’esordio.

Infine, uno sguardo al risultato e al finale di stagione: “Portiamo a casa un punto importante. Mancano poche partite e dobbiamo continuare su questa strada”, ha concluso il calciatore.

Articoli correlati
Modena, Sottil: "Pari giusto. Contro il Catanzaro faremo partita importante" Modena, Sottil: "Pari giusto. Contro il Catanzaro faremo partita importante"
Südtirol-Modena 1-1, le pagelle: Zedadka imprendibile, Massolin è classe pura Südtirol-Modena 1-1, le pagelle: Zedadka imprendibile, Massolin è classe pura
Serie B, Südtirol-Modena: padroni di casa per ritrovare il sorriso, ospiti per il... Serie B, Südtirol-Modena: padroni di casa per ritrovare il sorriso, ospiti per il quinto posto
Altre notizie Serie B
Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti... Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"
Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità" Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità"
Catanzaro, Aquilani: "Brucia prendere gol al 94'. Non si può parlare di pareggio... Catanzaro, Aquilani: "Brucia prendere gol al 94'. Non si può parlare di pareggio stretto per l'Avellino"
Bari, Longo: "Retto bene nel primo tempo. Non dobbiamo perdere fiducia" Bari, Longo: "Retto bene nel primo tempo. Non dobbiamo perdere fiducia"
Pescara, Olzer amaro dopo il ko contro la Samp: "Fa più male così, ma restiamo fiduciosi"... Pescara, Olzer amaro dopo il ko contro la Samp: "Fa più male così, ma restiamo fiduciosi"
Pescara, Gorgone: "Fino a dieci minuti dalla fine eravamo salvi. Obiettivo solo rimandato"... Pescara, Gorgone: "Fino a dieci minuti dalla fine eravamo salvi. Obiettivo solo rimandato"
Iannarilli, gol al 95' e liberazione emotiva: "Dopo mesi difficili, è una gioia immensa"... Iannarilli, gol al 95' e liberazione emotiva: "Dopo mesi difficili, è una gioia immensa"
Monza-Bari 2-0, le pagelle: Pessina leader, Caso spacca la partita. Rao in ombra Monza-Bari 2-0, le pagelle: Pessina leader, Caso spacca la partita. Rao in ombra
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan crolla, la Juve si fa sotto. Ora tocca a Napoli e Inter: la classifica e le probabili formazioni
Immagine top news n.1 La Juventus stende l'Atalanta, decide ancora Boga. Spalletti: "Terzo posto? Giusto pensarci"
Immagine top news n.2 Milan travolto dall'Udinese e fischiato, per primo Leao. Uno Zaniolo così accresce i rimpianti
Immagine top news n.3 Pisacane sorride, Giampaolo ko: il Cagliari fa sua la sfida salvezza con la Cremonese
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.5 Juventus, Locatelli torna sulla Nazionale: "Mi ha sfondato, abbiamo deluso tutti"
Immagine top news n.6 Atalanta-Juventus 0-1, le pagelle: sempre Boga, Di Gregorio c'è, Krstovic contenuto
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Juve, sorpasso al Como. La Dea saluta i sogni Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del'11 aprile
Immagine news Serie A n.2 Juve, Spalletti: “Milan? Un pensierino… Vittorie così aiutano, serve la sostanza”
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Giulini: "Difficile fare calcio nell'isola. Abbiamo due obiettivi, salvezza e stadio"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Sammarco spiega l'esclusione di Orban: "Ha avuto un po' di febbre"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Akanji: “A Como non è decisiva per lo scudetto. Hojlund il più difficile da marcare”
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, manca Retegui? Zappacosta: "Grande attaccante, ma lo sono anche Krstovic e Scamacca"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"
Immagine news Serie B n.2 Modena, esordio da sogno per Pezzolato: "Emozione unica, ora continuità"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Brucia prendere gol al 94'. Non si può parlare di pareggio stretto per l'Avellino"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Longo: "Retto bene nel primo tempo. Non dobbiamo perdere fiducia"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Olzer amaro dopo il ko contro la Samp: "Fa più male così, ma restiamo fiduciosi"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Gorgone: "Fino a dieci minuti dalla fine eravamo salvi. Obiettivo solo rimandato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Carli: "Ripartiti dal fondo, la promozione è il premio. Il calcio italiano? Problema di mentalità”
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che può pesare"
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Nanni carica i suoi: "Servono tre punti contro l'Inter U23 per lo slancio finale"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini mastica amaro: "Prestazione importante, ma serve più rispetto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Vicenza e Ascoli a valanga. I marchigiani volano in vetta da soli
Immagine news Serie C n.6 Bucchi carica l'Arezzo: "Ci servono 9 punti di qui alla fine, e vogliamo andare a prenderceli"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…