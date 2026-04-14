Modena, Mendes eroe in extremis: "Punto pesante. Nonostante la fitta nebbia"
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Il suo gol al quinto minuto di recupero è valso al Modena il pareggio per 2-2 sul campo del Catanzaro nel recupero della 31ª giornata del campionato di Serie B. Pedro Mendes ha così commentato quanto avvenuto sul prato del 'Ceravolo':
“E’ stato un finale molto confusionario - riportano i canali ufficiali del club canarino -, era difficile riprenderla, loro hanno perso tempo, ma siamo riusciti a crearci l’opportunità del pari e a sfruttarla. Con la nebbia non si vedeva neppure dal campo, era veramente dura pareggiarla, ma ci siamo riusciti e ci prendiamo un punto pesante, fuori casa contro un avversario sopra di noi in classifica“.
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