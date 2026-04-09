Pedro Mendes: "Modena due anni fa è stata una bellissima scelta, la curva è sempre piena"

“Modena due anni fa è stata una bellissima scelta, per il calcio, per la Società, lo stadio e anche per la città, c’è un bellissimo rapporto con i tifosi del Modena, sono molto calorosi con me, hanno una grande passione per la squadra e ci seguono con entusiasmo, la curva è sempre piena quando giochiamo in casa e ci spinge a dare il massimo”. Così Pedro Mendes, attaccante del Venezia, a margine del "Progetto scuole" del club canarino.

“Quando gioco sento il peso della maglia, sento una grande responsabilità che mi spinge a dare il massimo; senti la pressione ma è una sensazione positiva, ti porta a rispettare la squadra e la maglia e il modo migliore per farlo è quello di dare tutto in campo. Quello che ti spinge è anche quello che hai dietro di te e che ti ha fatto diventare calciatore, i tanti sacrifici che hai fatto e la voglia di inseguire il tuo sogno fin da quando eri piccolo, quella voglia di sacrificio e di fare bene e poter tornare dalla mia famiglia contento di quello che ho raggiunto”. Le sue parole riportate da calciomodena.it