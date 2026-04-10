Modena, operazione al ginocchio riuscita per Gliozzi. Si spera nel rientro per le ultime gare

“Questa mattina, presso l’ospedale privato Salus Hospital di Reggio Emilia, l’attaccante gialloblù Ettore Gliozzi è stato sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro, eseguito dal Dottor Rodolfo Rocchi. L’intervento è perfettamente riuscito, il calciatore inizierà da subito il suo percorso riabilitativo”.

Con questa nota il Modena ha aggiornato i propri tifosi in merito alle condizioni del centravanti che dunque dovrà saltare le prossime gare con la speranza di averlo a disposizione per le ultime come ammesso anche dal tecnico Andrea Sottil in conferenza stampa: “Siamo fiduciosi di riaverlo per l'ultima parte, ma se così non sarà ne prenderemo atto, anche se con dispiacere. Lui è però un super atleta, con una stabilità muscolare incredibile, lo ha detto il dottore, e questo ci dà speranza”.

Gliozzi con i suoi 11 gol in 32 presenze è il capocannoniere dei Canarini e per questo la sua assenza potrebbe risultare molto pesante per questo finale di stagione regolare con una qualificazione ai play off ancora da conquistare.