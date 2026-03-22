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Modena, Gliozzi: "La squadra è matura e lo sta dimostrando. La sosta arriva al momento giusto"

Modena, Gliozzi: "La squadra è matura e lo sta dimostrando. La sosta arriva al momento giusto"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:45Serie B
Daniel Uccellieri

Ettore Gliozzi, attaccante del Modena, commenta così il successo ottenuto nel derby con il Mantova. Queste le sue parole riportate da Parlandodisport.it.

"È stata una partita di tanto sacrificio, la gara richiedeva questo e l’abbiamo fatto molto bene. Abbiamo gestito bene la fase difensiva, concedendo poco o niente e siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute. Siamo molto contenti", ha spiegato l’attaccante, evidenziando come la solidità difensiva e la concretezza siano state decisive per il risultato finale.

Gliozzi ha poi parlato dell’emozione per gli applausi del pubblico, spiegando che è gratificante quando i tifosi riconoscono l’impegno della squadra, e si è detto particolarmente felice per il gruppo. "Ci sono partite dove le altre squadre ti lasciano giocare e poi ci sono partite sporche: abbiamo raggiunto una maturità tale per fare anche questo tipo di partite e portarle dalla nostra parte. C’è da essere contenti per questo ulteriore step", ha aggiunto, rimarcando la crescita del Modena anche nelle gare più difficili.

Sulla sosta, l’attaccante ha evidenziato come possa essere utile per recuperare energie fisiche e mentali in vista del finale di stagione, nel quale la squadra vuole essere protagonista e ritrovare la miglior condizione di tutti i giocatori. "Secondo me arriva in un momento molto utile per recuperare energie fisiche e mentali, anche perché ci aspetta un rush finale in cui vogliamo essere protagonisti e vogliamo recuperare la condizione di tutti", ha affermato.

Un passaggio anche su Tonoli, descritto come un giocatore con grande senso del gol, sempre capace di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, meritevole di credito per la sua costanza e determinazione. "Ha la calamita, è un ragazzo che il gol lo cerca. Capita sempre nel momento giusto al posto giusto e gli va dato merito perché ci crede", ha detto.

Infine, Gliozzi ha fatto il punto sulla classifica, ammettendo che la squadra avrebbe potuto avere qualche punto in più ma sottolineando la capacità di reagire dopo un periodo difficile. "Potevamo avere qualche punto in più, ma ci sono sempre quei momenti in cui sei più in difficoltà. Abbiamo passato un momento non felicissimo, poi siamo stati bravissimi a tirarci su, ora dipende tutto da noi", ha concluso.

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