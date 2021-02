Monza, Bellusci: "Abbiamo provato a vincere, ma il Cittadella è una squadra compatta"

Il difensore del Monza Giuseppe Bellusci è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 col Cittadella: "Abbiamo provato a vincere, ma loro sono una squadra compatta. Abbiamo tenuto in maniera intelligente la palla, sono stati bravi a interrompere il gioco. Un punto, quando non si vince, è positivo".

Ora si gioca ogni tre giorni.

"Faccio i complimenti a loro per come giocano. Noi stiamo bene, abbiamo tantissimi giocatori in rosa. Possiamo fare il turnover. Affronteremo queste partite nel migliore dei modi, ci vorrà mentalità e carattere. Ci sono anche gli avversari, in altre partite creiamo meno, ma loro non sono stati pericolosi. Se siamo la miglior difesa è anche grazie alla fase di possesso".