Monza, Boateng e Balotelli gli sponsor di Ribery. Ma prima serve conquistare la Serie A

Sono Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli i grandi sponsor del possibile sbarco a Monza di Franck Ribery. I due giocatori infatti sono legati al francese da un rapporto di stima e amicizia e sarebbero in pressing sul giocatore della Fiorentina con il primo che avrebbe provato a convincere l’ex Bayern a scendere di categoria e sposare il progetto già in questo gennaio come riporta La Gazzetta dello Sport con Ribery che ha scelto la lealtà alla causa sposata appena pochi mesi fa nonostante i rapporti con l’ambiente si siano increspati. In estate comunque se ne riparlerà, sempre che il Monza riesca a conquistare la promozione in Serie A che sembra essere fondamentale per dare concretezza ai contatti di questi giorni. I brianzoli però già studiano i contorni economici dell’affare con Ribery che non sembra volersi muovere dallo stipendio che gli garantisce la Fiorentina, ovvero quattro milioni di euro netti a stagione.