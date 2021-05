Monza, Brocchi: "Fortunato con i cambi, bravi a tenere i giochi aperti fino alla fine"

vedi letture

Il Monza centra la quarta vittoria consecutiva piegando la resistenza del Cosenza grazie alle reti dei subentrati Balotelli, D’Errico e Diaw e resta in corsa per il secondo posto. Il tecnico Cristian Brocchi analizza così il 3-0 maturato nel finale: “Era normale che si facesse un po’ di fatica all’inizio visto che il Cosenza col 5-3-2 ci chiudeva tutti gli spazi provando a ripartire su ogni pallone. Non era una partita facile ma abbiamo avuto la pazienza e la qualità giusta senza smettere di fare il nostro calcio muovendo la palla e cercando sempre gli uomini tre le linee. Sapevamo che alla lunga saremmo potuti diventare più imprevedibili, li abbiamo lavorati ai fianchi per poi colpirli”.

La panchina ha fatto la differenza?

“Sono stato abbastanza fortunato, ho fatto tre cambi trovando tre gol ma come ho già detto in questi giorni sto vedendo un gruppo più unito che sta trovando l’alchimia giusta. Quando cambi tanti giocatori non la si può trovare in pochi mesi, abbiamo affrontato squadre che hanno tenuto la stessa ossatura. Abbiamo dovuto inseguire però ora stiamo dimostrando di potercela giocare fino all’ultimo secondo”.

Si aspetta un Pescara combattivo contro la Salernitana?

“Penso che anche l’Empoli oggi lo sia stato. Normale che giocasse con qualche giocatore diverso per premiare tutta la rosa, però ho visto i numeri della partita e non ha rinunciato a giocare la sua partita. Penso che la Salernitana l’abbia vinta grazie al suo credo calcistico e al suo modo di giocare. Noi siamo stati bravi a tenere i giochi aperti fino alla fine. Affronteremo un Brescia che sta facendo molto bene in questo periodo. É una squadra forte, con dei giocatori di valore. Ci dovremo preparare bene per una partita che sarà molto difficile”.