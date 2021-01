Monza, Brocchi: "Gestione sbagliata, è mancata cattiveria. Balotelli contro il Brescia? Valutiamo"

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata per 2-2 contro il Cosenza, con i brianzoli capaci di sprecare il doppio vantaggio maturato nel primo tempo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da forzamonza.it: "C'è rabbia, eravamo in vantaggio di due gol e dovevamo gestire la gara in maniera diversa. Due episodi sfortunati ci hanno condannati al pareggio, ma oggi è mancata un po' di cattiveria agonistica e di quella elettricità che ci ha portato ad ottenere gli ottimi recenti risultati".

Sosta deleteria?

"Prima della gara avevo detto ai ragazzi che quando rientri dopo una sosta trai benefici dal punto di vista del recupero delle energie e degli infortunati ma è sempre difficile riprendere quello che si stava facendo sul terreno di gioco".

Sulle condizioni degli infortunati

"Valutiamo Balotelli giorno per giorno in vista del Brescia, vediamo i medici cosa ci diranno. Ricci e Scozzarella hanno un programma diverso, il secondo è più avanti di condizione. Vediamo se potranno essere convocati".