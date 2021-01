Monza, Brocchi: "Punto importante contro la SPAL che ha sempre fatto bene in casa"

Esce con un punto il Monza dal Mazza di Ferrara dopo una partita non bella ma molto fisica. I brianzoli erano andati avanti nel primo tempo con una zuccata di Gytkjaer ma sono stati ripresi alla mezzora da Valoti. "Un buon punto contro una squadra molto forte come la Spal, in casa ha perso solamente una gara e se si trova in zona playoff lo deve sicuramente anche all'ottimo rendimento casalingo- ha detto l'allenatore del Monza Cristian Brocchi nel post partita davanti ai microfoni-. Oggi non era semplice, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi una nostra lettura sbagliata in un momento in cui stavamo facendo bene ha permesso agli avversari di pareggiare. Nel secondo tempo abbiamo tenuto molto bene il campo, con il pallino del gioco sempre in mano nostra. Peccato aver sbagliato qualche lettura difensiva che ha permesso alla Spal di creare qualcosina in attacco. Nel complesso portare a casa un punto da questa trasferta dopo la vittoria con il Brescia penso sia importante. Ho cambiato tardi i miei giocatori perché quelli in campo mi stavano piacendo, i subentranti non avevano tanti minuti nelle gambe: ad esempio Ricci non giocava da sei mesi e di autonomia non superava il quarto d'ora. A volte non serve cambiare quando la squadra ha i giusti equilibri e sta lavorando bene. Sarà una settimana importante perché affronteremo la prima della classe, sarà bello preparare questa partita con entusiasmo".