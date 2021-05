Monza, Brocchi sicuro: "Se penso al percorso fatto mi riconfermerei sulla panchina"

"Se penso al percorso che abbiamo fatto, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, è chiaro che mi riconfermerei in panchina". Cristian Brocchi torna a parlare dopo l'eliminazione nei play off contro il Cittadella e lo fa ai microfoni di Binario Sport: "Non è tutto da buttare, i ragazzi hanno fatto molto. La società a inizio stagione aveva fissato come obiettivo la Serie A. Per farlo abbiamo cambiato molti giocatori, ben ottanta in due anni e ciò non ha permesso di creare la giusta alchimia all'interno del gruppo. - conclude Brocchi come riporta Monza-news - I ragazzi, tra mille difficoltà come ad esempio il Covid-19, sono stati fantastici.“