Monza, Brocchi: "Vittoria pesante. Balotelli ha bisogno di tempo, era fuori da tanto"

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Chievo: "Sono punti pesantissimi contro una diretta concorrente che gioca davvero bene. Venire qui e vincere uno scontro diretto e in trasferta vuol dire che è stata una vittoria pesante e difficile. Nel primo tempo hanno fatto meglio loro, anche se noi nella fase di non possesso siamo stati molto bravi. Nella ripresa la squadra è cambiata, siamo riusciti a creare qualcosa di meglio, Quando hai voglia e personalità riesci a ottenere risultati migliori".

Ha festeggiato nel migliore dei modi le 100 panchine. Come commenta la visita di Berlusconi?

"È sempre bello, è un personaggio talmente importante che ti dà una carica incredibile. Siamo contenti che sia venuto, abbiamo festeggiato le mie 100 panchine con una vittoria difficile e prestigiosa".

Che corde ha toccato nell’intervallo? Come commenta l'esordio di Pirola?

"Sono contento per Pirola, ogni tanto vanno dati dei meriti. In questo caso li do al ragazzo, ha sempre lavorato con tenacia. Non è stata una scelta obbligata, ma di merito. Cosa ho detto nell'intervallo? Dovevamo continuare a lavorare in fase di non possesso, da squadra. Nella ripresa abbiamo avuto un dominio della metà campo avversaria".

Balotelli?

"Ha fatto molta fatica nel primo tempo, non giocava da tantissimo tempo. Ha bisogno di tempo e di allenamenti, è stato fuori davvero tanto. Ma quando arriva la palla giusta non sbaglia".