Monza, Carlos Augusto: "Qui ho trovato il progetto giusto per me. Ho detto no a Inter e Roma"

Fra i giocatori più interessanti presenti all'interno della rosa dell'ambizioso Monza di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Cristian Brocchi c'è sicuramente il terzino brasiliano Carlos Augusto. L'ex Corinthians si è raccontato oggi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport parlando della volata finale del campionato di B e la poca continuità di rendimento mostrata nelle ultime uscite: "La continuità di risultati non la puoi allenare, sappiamo che ultimamente ci è mancata un po’ e stiamo facendo di tutto per migliorare e per vincere più partite possibile. Sappiamo che ne mancano otto, otto finali in cui dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte, una squadra da Serie A".

Il terzino ha poi parlato delle rivali nella lotta al secondo posto, l'ultimo valido per la promozione diretta nel massimo campionato: "Tutte le squadre in lotta con noi sono temibili. Se devo fare un nome, per la storia che conosco, il Lecce è fortissimo e ora sta anche molto bene. Ma dico anche che non siamo inferiori e possiamo dimostrare che siamo più forti".

Spazio infine alle motivazioni che lo hanno portato a scegliere il Monza quando i rumors di mercato lo volevano anche nel mirino di Inter e Roma:" Perché ho pensato fosse il meglio per me, per il progetto e per l’importanza del club. Lo penso ancora: il Monza è stata la scelta giusta, il progetto è grandioso e spero di farne parte a lungo".