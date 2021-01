Monza-Cosenza 2-2, le pagelle: che impatto di Tremolada, pesano gli errori di Paletta e Bettella

MONZA-COSENZA 2-2

Marcatori: 8' Barillà (M), 26' Gytkjær, 41'aut. Paletta (C), 67' Tremolada

MONZA

Di Gregorio 7 - Non può nulla in occasione dell'autogol di Paletta, completamente spiazzato dall'errore del compagno. Forse si lancia con leggero ritardo sulla conclusione di Tremolada, determinante nel recupero con l'uscita a sbarrare la strada sul tentativo di Sciaudone.

Donati 6,5 - Accompagna con costanza la manovra offensiva ma è in fase di copertura che da il meglio di se, chiudendo perfettamente ogni linea di passaggio e intercettando con ottimo tempismo le diagonali degli avversari. (Dall' 84' Sampirisi s.v.).

Paletta 5 - Rovina una prestazione tutto sommato positiva con l'errore grossolano che rimette in partita il Cosenza sul finire del primo tempo.

Bettella 5 - Sicuro e autoritario in ogni intervento fino all'errore imperdonabile in occasione del gol di Tremolada.

Carlos Augusto 5,5 - Ci ha abituato a standard decisamente più elevati: troppo timido in fase di spinta e spesso preso alla sprovvista da Carretta che taglia alle sue spalle.

Frattesi 5,5 - Scherma con efficacia le timide offensive degli avversari, si inserisce con buon tempismo ma sbaglia troppi palloni in fase di costruzione. Brocchi lo richiama in panchina dopo un'ora. (Dal 56' Armellino 5,5 - Come il compagno sostituito non riesce ad oleare la circolazione di palla come vorrebbe il mister.).

Barberis 6 - Regia pulita e ordinata, impreziosita dallo splendido calcio di punizione ribattuto da un grande intervento del portiere avversario.

Barillà 6,5 - Terzo gol in campionato e altra prestazione super in mezzo al campo a testimoniare l'importanza del centrocampistra ex-Parma nello scacchiere di Brocchi. (Dal 72' Colpani 6 - Impatta bene il match, arrivando più volte sia al cross che alla conclusione).

Boateng 5,5 - Si limita a distribuire palloni giocando quasi da fermo, anche se lo fa con la solita classe ed eleganza. Pochi i guizzi verso l'area di rigore avversaria. (Dal 72' D'Errico 5,5 - Ha poco tempo per mettersi in mostra, servito poco dai compagni e quasi mai a ridosso dell'area di rigore).

Gytkjaer 6,5 - Prima l'assist per il gol di Barillà, poi il gol a suggellare una prestazione generosa e finalmente fruttuosa anche in fase realizzativa. (Dall' 84' Marić s.v.).

Mota 6 - Molto timido all'inizio, con il passare dei minuti prova ad impattare il match con tutt'altra decisione e inventiva. La manovra dei suoi si sviluppa per lo più sulla destra e non riesce ad essere protagonista, si accende nel finale e sfiora il gol con un bel tiro a giro.

COSENZA

Falcone 6 - Gol a parte, non è chiamato a interventi degni di nota. Sicuro nelle uscite, richiama più volta la retroguardia guidandone i movimenti.

Ingrosso 6 - Per sua fortuna Carlos Augusto e Mota non sono nella loro giornata migliore. Si disimpegna senza grossi affanni, andando in difficoltà solo nel finale nel momento di maggiore pressione degli avversari.

Idda 6 - Sempre efficace in copertura a centro area, pulito negli interventi e leader autoritario del reparto. Qualche brivido in impostazione, regge bene l'urto degli attaccanti biancorossi.

Legittimo 5,5 - Il più in difficolta del pacchetto arretrato: nel primo tempo la catena di destra del Monza lo mette spesso in difficoltà ed è costretto a rincorrere per evitare guai. Meglio nella ripresa.

Corsi 6 - Accompagna con costanza la manovra offensiva e risulta uno dei più pericolosi, almeno potenzialmente, con i suoi traversoni dalla trequarti. Attento in copertura, la catena sinistra del Monza non incide come in altre occasioni. (Dall' 85' Vera s.v.).

Petrucci 6 - Lotta su ogni pallone ma non riesce a trovare le misure per fluidificare a dovere la costruzione della manovra. Ammonito, salterà il prossimo impegno con il Pordenone poichè diffidato.

Sciaudone 6 - Confuso e precipitoso in alcune occasioni, ma è decisamente uno dei più propositivi e solo una grande chiusura di Di Gregorio gli nega il gol del clamoroso 3-2. Ammonito e diffidato, assenza pesante in vista del prossimo match.

Bittante 5,5 - Un suo rinvio poco deciso porta al calcio d'angolo dal quale scaturisce il vantaggio degli ospiti. Poco sicuro sia in fase di copertura che in proiezione offensiva.

Báez 5,5 - Il ritardo di condizione è una scusante fino a un certo punto. Regala qualche buono spunto sulla trequarti ma non riesce nè ad arrivare al tiro nè ad innescare con efficacia i suoi attaccanti. (Dall' 84' Sueva s.v.).

Carretta 6,5 - Si posiziona alle spalle di Carlos Augusto e si rivela un'autentica spina nel fianco del Monza per tutta la partita. Gli manca il guizzo sotto porta, ma è uno dei più attivi dei suoi. (Dal 90' Kone 4,5 Rischia di compromettere i minuti finali con un intervento pericoloso dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo).

Gliozzi 5 - Un fantasma, forse la pressione della gara da ex-biancorosso lo inibisce più del dovuto. Mai servito con i tempi giusti, ma lui fa ben poco per cambiare le cose. (Dal 46' Tremolada 7,5 - Rivolta la partita portando la necessaria dote di classe e fantasia sulla trequarti. Impiega 22' a bagnare con il gol l'esordio con la maglia dei Lupi).