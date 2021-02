Monza, Diaw: "Impossibile dire no a questo club. Serie A? Sogno che coltivo da sempre"

Il neo acquisto del Monza Davide Diaw ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura in terra brianzola “Tutto è avvenuto molto velocemente, appena ho saputo del trasferimento sono partito subito, ho fatto la rifinitura ed ho esordito. Solo adesso inizio a realizzare il tutto. Ho scelto questo club perché penso sia impossibile dire no a una società così ambiziosa, organizzata e importante. Chiunque vorrebbe venire qui, per me è stato impossibile dire di no. Di questa rosa conoscevo già Dany Mota, siamo stati compagni all’Entella e ci siamo sempre tenuti in contatto. I ragazzi mi hanno accolto alla grande, mi trovo bene e devo ringraziarli perché in questo modo qua è più facile ambientarsi e a capire bene le dinamiche di squadra. - continua Diaw – Sabato contro l’Empoli mi aspetto una gara bellissima anche se non decisiva, ma i punti peseranno. L’obiettivo è quello di vincere e ci proveremo con tutte le nostre forze. La Serie A è un sogno che coltivo da sempre, ma ci sono tante dinamiche nel calcio. Per me è un orgoglio giocare con calciatori importanti come Balotelli, Boateng e Paletta”.