Monza, Donati: "Balotelli sarà il valore aggiunto del gruppo. La B? Superiori alla media"

vedi letture

Dalle colonne del Corriere dello Sport è intervenuto il difensore del Monza Giulio Donati, triplettista nell'Inter di José Mourinho e già al tempo compagno di squadra di Mario Balotelli: "A livello motivazionale Mario ha saputo calarsi subito nel gruppo, e in una realtà nuova. Parliamo di un grandissimo giocatore. Che sarà senz'altro un valore aggiunto per il Monza. E' stato criticato molto per il suo comportamento ma io, dai ricordi che ho di dieci anni fa, posso testimoniare di un ragazzo sempre corretto. E ora lo vedo al Monza con grande spirito di sacrificio".

Una nota al campionato di B: "In B abbiamo visto che gli avversari giocano sui nostri errori. Abbiamo individualità superiori alla media, non ci nascondiamo. Però serve essere anche sporchi e brutti. Bisogna avere massima concentrazione, sempre. Noi siamo passati attraverso un naturale processo di adattamento alla categoria. Però il cammino del Monza finora è molto positivo. E una mano ce l'ha data anche il cambio di modulo, col 4-3-3, nell'affrontare squadre e giocatori che magari non si conoscono alla perfezione".